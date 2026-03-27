今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫の遊び風景。鳥のおもちゃと向き合う猫ちゃんは、投稿主さんが期待していたものとは少し違った遊び方を始めたそうです。投稿はThreadsにて、2.8万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。 【動画：鳥のおもちゃを見つめる猫→次の瞬間……予想と違う『優しすぎる遊び方』】 期待と違った遊び方 今回、Threadsに投稿したのは「CHIZURU」さん。 投稿には、爪とぎの上に