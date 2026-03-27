男の子の遊ぶトミカに興味津々な猫さん。しかし、車が上り坂を上り、下り坂を滑り落ちていくと……。まさかの原因で渋滞が発生する光景がInstagramで646万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「腹渋滞w」「2人に癒されました♡」「はみ出たお肉がにゃんともかわいい」といった声が寄せられました！ 【動画：トミカに興味津々な猫→じっと眺めていると…男の子大爆笑の『まさかの展開』】 トミカに興味津々な猫さん