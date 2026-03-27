忙しい朝、自分のヘアセットに時間をかけられないママ世代にとって、カットの形でシルエットが決まるスタイルは心強い味方です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、スタイリングの手間を省いて楽にスタイルが決まる、今どきのおしゃれなヘアスタイルをご紹介します。 ラフな質感が魅力のワンカールレイヤー スタイリストの@ema_nishibuさんが「忙しい朝でもなんとかなっちゃう！」と紹介している