探しものに協力するのは、猫よりも犬のほう 画像はイメージです 犬や幼児は探しものをしている家族を手伝おうとするものの、飼い猫はまったく協力しない…そんな実験結果がこのほどまとまりました。 ハンガリーのEotvos Lorand大学の研究チームは、とくに訓練を受けていない飼い犬と飼い猫、そして生後16～24ヵ月の幼児が、見慣れた人（家族）が部屋の中に隠されたものを探している状況で、ど