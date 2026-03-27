各国代表の新ユニホーム発表スポーツ用品大手のアディダス社は、6月に開幕するサッカーワールドカップ（W杯）に向けた各国の新アウェーユニホームを発表した。今回発表されたモデルには、アディダス社の象徴的な「トレフォイル（三つ葉）」ロゴを採用。中でも日本代表の1着は、その斬新なデザインが海外で大きな注目を集めている。英紙「ザ・サン」は「アディダスがワールドカップ2026のユニホームを公開見たことのないシャ