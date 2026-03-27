特に外食ではおいしいものを食べたいと思っている人は多いことだろう。だからこそ、“ハズレ”を引いたときのガッカリ感は大きい。投稿を寄せた40代女性（山口県／公務員／年収450万円）は、とある飲食店のカレーでハズレを引いてしまった。カレーといえば大体どこで食べても一定以上の味が期待できる料理だが、見事に裏切られたそう。「作り直して」と店員に頼んでみた結果……注文すると運ばれてきたのは、「明らかにレトルトカ