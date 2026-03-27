一代で会社を築き上げて成功した経営者は、時に「自分がルール」だと勘違いしてしまうようだ。神奈川県の40代男性（年収600万円）がかつて在籍した中古車販売会社も、まさにそんな場所だった。数十店舗を展開するほど勢いがあったが、社内は「社長の言う事は絶対」という超ワンマン体制だったという。「1台でも多く車を売った方が天国に行ったお爺さんも喜ぶよ」「右と言えば右、左と言えば左。黒も社長が白と言えば白みたいな絶対