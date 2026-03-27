いくら世間が「女性活躍」と騒いでも、評価を下す上層部の頭の中が昭和のままならどうにもならない。 関東在住の40代女性（大手食品メーカー開発／年収750万円）は、年に一度の役員面談で、役員からの心無い一言によって「あ、この会社で頑張るのやめよう」という心境に至ったという。 面談では、これまでの実績とマネジメント層への昇格希望を伝えた。25年以上同じ分野でキャリアを積み上げ、リーダー研修