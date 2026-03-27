世の中には、入社してから「この会社、色んな意味でやばい」と痛感させられる職場がある。投稿を寄せた40代男性（医療・福祉・介護）は、自身の勤め先の実態について赤裸々に明かした。「タイムカードが無い」「もちろん残業代も無い」という時点ですでに真っ黒だが、問題はそれだけではないようだ。「壁が薄い事務室」なのにVtuberの生配信鑑賞「同僚が普段来ている時間に出社してないと思ったら、モームリから電話来た」退職代行