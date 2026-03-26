FRスポーツとして人気の高いGR86/BRZ。ノーマルでも走りの楽しさを味わえるクルマだが、「もう少し乗り心地を良くしたい」「ワインディングをもっと気持ちよく走りたい」と感じているオーナーも多いはず。 そんなときに注目したいのが、HKSのストリート向け車高調『ハイパーマックスS』だ。5年ぶりにリニューアルされた最新モデルでは、街乗りの快適さとスポーツ走行の楽しさを