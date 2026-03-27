社内の特定の部署から一気に人が抜けたら、とんでもない異常事態だ。東京都の50代男性（事務・管理／年収900万円）は、約20年前に入社した会社でまさにその地獄を味わった。なんと、概ね7人ほどいた総務の社員が、「その年の2月に全員退職」したという。「慌てて採用したり、社内からかき集めて総務を揃えたものの、8月に私含めた7人中、6人が退職・解雇となり、私が1人で総務の全業務をすることになった」男性は信じられないほど