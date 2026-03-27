俳優の小出恵介がこのほど、都内で主演を務めるＢＵＭＰオリジナルショートドラマ「３０００万稼げ！」（４月１日配信開始）の会見に登壇し、ホスト役の役作りについて語った。かつて歌舞伎町のＮＯ１ホストだった主人公が、娘の手術費用を稼ぐため再び夜の世界で勝負に挑む物語を描く。小出は、ショートドラマ初出演で主演を務め、「人気の市場で海外でも注目されていると感じていた。参加できることがうれしいですし、新しい