２７日のプロ野球開幕を控え、芸能界の巨人ファンも熱い視線を注いでいる。今回は２０２５年のＭ―１グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（３４）にインタビュー。小学校時代から２０年以上も応援し続けるＧ党は、１４年ぶりの日本一奪回に期待を寄せる。開幕投手を務めるルーキーや助っ人外国人などにも熱いエールを送った。（古本楓）テレビで見せるおどおどしたキャラクターから一変、少年のように目を