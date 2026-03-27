右ふくらはぎの肉離れのため、故障班でリハビリ中の巨人・浅野翔吾外野手（２１）が、２８日の３軍プロアマ交流戦・東農大戦（Ｇ球場）で実戦復帰することが２６日、決まった。先発で出場し、守備にも就く見込みとなっている。２軍スタートとなった春季キャンプ中の２月５日に負傷。「早く試合に出たいという気持ちもありましたけど、自分に足りないものを考えながら練習できたし、この期間に気付けたこともたくさんある」。こ