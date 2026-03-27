春のセンバツ高校野球が盛り上がりを見せる中、大学駅伝界にもかつて甲子園を目指したランナーたちがいた。駒大ＯＢの鈴木俊通さん（７１）は、夢だった箱根駅伝出走を４年時にかなえ、現在はＯＢ会の一員として母校を熱く応援している。千葉・成東高時代は、元中日投手の鈴木孝政さん（７１）らとともに甲子園を目指したが、聖地には届かず。目標を箱根路へと切り替え、駒大に一般入学からはい上がった。夢への道のりや箱根駅伝