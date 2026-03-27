◆高松宮記念追い切り（２６日・栗東トレセン）春Ｇ１の開幕戦、第５６回高松宮記念（２９日、中京）の出走馬が２６日、確定した。昨年の３歳マイル王パンジャタワーはこの日、栗東・坂路で追い切り、サウジアラビア遠征帰りでも仕上がりの良さをアピールした。うなっていた。パンジャタワーの最終追い切りは栗東・坂路を単走。全体時計は５５秒４と正直、全く目立たない。しかし、全く無理をすることなく、力強い脚取りで急勾