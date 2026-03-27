芸能界屈指の知性派芸人、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが、４１歳にして人生初の海外渡航ロケを行う日本テレビ系新番組「闇レーザー」（４月１８日・深夜２５時半、関東ローカル）が“始動”することが２７日、わかった。危険、貧困、犯罪――そうした言葉で語られる「闇スポット」。しかし、その裏にはどんな生活があり、どんな理由でそこに暮らしているのか。カズレーザーが自ら現地に足を踏み入れ、独自の