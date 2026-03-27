高松宮記念はペアポルックスに騎乗します。中間は１週前、今週と追い切りでコンタクトを取りました。状態は申し分ありません。行きっぷりがすごくて、押さえるのに必死でしたが、それは活気のある証拠。最後はしっかりと脚を伸ばす、いい調教ができました。前走のオーシャンＳは今までの先行策とは違い、最内から突き抜けました。脚がたまれば、ああいう競馬もできるかなという感触はあったんです。位置が取れなかった時点で腹