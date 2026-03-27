サウジアラビアを訪問、西部ジッダで会談に臨むウクライナのゼレンスキー大統領（左）＝26日（ウクライナ大統領府提供、ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、米イスラエルと交戦するイランの無人機攻撃を受けるサウジアラビアを訪問した。同国高官と協議する見通し。ウクライナ政府関係者によると、無人機防衛を含む2国間の安全保障協力を進める狙いがある。米イスラエルの攻撃を受けるイラ