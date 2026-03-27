ポケモンセンターでの殺人事件男は女性店員の元交際相手きのう夜、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が男に刃物で刺されて死亡し、男も自らを刺して死亡しました。男は女性の元交際相手で、去年12月にストーカー行為をしたとして逮捕され、その後、釈放されていました。【写真を見る】池袋のポケモンセンターで女性店員（21）が元交際相手の男（26）に刺され死亡男は女性へのストーカーなど