千葉ポートタワーが「恋人の聖地」登録を2026年3月で終了し、愛の南京錠の販売・設置も終わる。管理会社の変更に伴う措置で、今後の扱いは新会社に委ねられるという。千葉市民からは「なくなるのは寂しい」という声が聞かれた。一方、湘南平の専用モニュメントでは南京錠文化が続き、季節ごとに多くのカップルが訪れていた。恋人たちの誓いをどう守るか、各地で模索が続いている。“恋人の聖地”「愛の南京錠」が終了へ26日に「イ