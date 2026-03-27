なかなか目に見える結果をのこせず、今春に苦しんだ佐々木(C)Getty Images勝負のメジャー2年目の開幕前に“不安”は高まり、周囲の逆風も強まっている。早くも真価が問われているドジャースの佐々木朗希だ。開幕前の最終テストも内容は芳しくなかった。現地時間3月23日に行われた本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発した佐々木は、計2回（66球）を投げ、被安打0ながら、8四死球、5失点。序盤から制球が荒れに荒れ、“自