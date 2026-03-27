【ダンバートン（英国）２６日＝金川誉】サッカー日本代表は２６日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、当地でトレーニングを行った。ＭＦ佐野海舟（マインツ）とＭＦ佐野航大（ＮＥＣ）は、スコットランド戦でそろって先発に名を連ねれば、佐野兄弟にとっては初の「兄弟同時スタメン」が実現する。日本代表史上初の兄弟W杯に向け、チャンスを生かす。ボランチの主力として期待される兄・海舟