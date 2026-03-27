歌手で俳優のケニー大倉（53）が、新曲「Dear My Friend」を配信リリースした。映画「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」も公開中だ。今年は14年11月19日に62歳で亡くなった父、ジョニー大倉さんの十三回忌。「50代になって今が最高潮。今年は勝負の年にする」と言うケニーに聞いた。【小谷野俊哉】◇◇◇新曲は亡くなった友人への思いを歌い上げている。「大切な友達との時間を思