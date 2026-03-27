3月26日、塩貝健人が21歳の誕生日を迎えた。「21歳なりたてから大事な試合があるので、そこに向けていい準備をしています。しっかりとこの2試合でアピールしたいですし、ワールドカップの年なので頑張りたい」と抱負を述べた。プロ入りから約1年半。欧州の地でインパクトを残し、FIFAワールドカップ前最後の活動で初の日本代表入りを果たした。21歳はさらなる飛躍が期待されるが、「21歳はもう若くない」と自らに言い聞かせる