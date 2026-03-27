巨人のルーキー３人衆が２６日、初の開幕１軍入りを決めた。開幕投手を務めるドラフト１位左腕・竹丸を筆頭に、同２位の田和廉投手（２２）＝早大＝、同３位の山城京平投手（２２）＝亜大＝も出場選手登録。新人３投手が同時に１軍スタートを切るのは球団史でも異例の出来事となった。唯一リリーフ起用が見込まれる田和は、ＷＢＣ組で調整が遅れているマルティネス、大勢らの状況を見てオープン戦最終戦から１軍に再昇格した。