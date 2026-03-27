◆米大リーグフィリーズ―レンジャーズ（２６日・米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズで昨年、本塁打と打点の２冠王に輝いたＫ・シュワバー外野手が、本拠のレンジャーズとの開幕戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、１回の初打席で先制の１号２ランを放った。１回無死一塁、右腕イオバルディのカウント１―２からの外角よりのカーブをとらえた打球は左中間フェンスを越えていった。地元大