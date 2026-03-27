◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)プロ野球開幕戦を前に26日、巨人の阿部慎之助監督と阪神の藤川球児監督が前日会見に出席しました。開幕へ意気込みを聞かれた藤川監督は「11月からチーム作りをしてきました。いい準備ができたと確信しています。あすは宿敵巨人なので臨むところです。早く勝負がしたいです」とコメントしました。巨人の阿部監督は先発するドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手について「ずっと彼も