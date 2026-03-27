日本代表は26日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、ダンバートンで練習を行った。ラダーやボール回しといった基礎メニューを終えると、名波浩コーチ主導のもと最終ラインからの配球でシュートまで持ち込む形を練習。選手たちは各ポジションに配置され、ゴールに迫る形を確認した。右ウイングバックは堂安律、菅原由勢、橋岡大樹。左ウイングバックには中村敬斗、前田大然、そして鈴木淳之介が務め