韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ナヨン（金娜妍、26）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙カットなどを投稿した。韓国の女性ファッション誌「MAXIM（マキシム）」4月号の表紙写真を公開。「まだ書店に並んでいないのに？チアリーダーのキム・ナヨンが大ブレイク韓国最大のインターネット書店YES24の定期刊行物チャートで1位と2位をキム・ナヨンが独占。発売直後に品薄になるなんて初め