毎年たくさんの人が利用する「大岡川桜クルーズ」（昨年の様子、ＹＣｒｕｉｓｅ提供）横浜の桜名所で知られる大岡川を水上バス「シーバス」で巡る「大岡川桜クルーズ」の運航が、今春も始まった。夕刻からは夜桜、花びらが落ちる時期には「花いかだ」など、この川の多彩な表情を楽しめる。シーバスとレストラン船「マリーンルージュ」を運航する「ＹＣｒｕｉｓｅ（ワイクルーズ）」（横浜市中区）が、春の特別便として２０