モデルでタレントのネイボール（35）が26日、自身のブログを更新。実家が「ゴミ屋敷」となったことを明かした。ネイボールは「16年ぶりにニューヨークの実家に帰ってきたら、、、なんと、、、実家がゴミ屋敷になってた」と告白した。さらに「俺の部屋が、義理のお母さんの洋服でパンパンに入ってて、ちょっとしたかドアがあかない、、、おーい、これはやばいって、、、」とその様子を写真で投稿。数センチ開けたドアの隙間から、山