3年連続で開幕投手を託されたオリックスの宮城は「気持ちを新たに、チームとして頑張りたい」と決意を示した。3月のWBCでは2試合の登板にとどまり、チームも準々決勝で敗退。それでも「終わってしまったことで、引きずっても意味がない」とすでに意識はシーズンに向けている。帰国後は実戦1登板2イニングのみの調整で、第2先発として寺西が待機。左腕は「1人ずつアウトを取るのが投手の仕事」と意気込んだ。