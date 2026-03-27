初の大役を務める広島・床田はマツダスタジアムで調整し、「（今春は）真っすぐをしっかり投げることをテーマに取り組んできた。明日は、真っすぐで押せるだけ押せれば」と意気込んだ。本拠地での中日戦は登板5試合で2勝1敗、防御率1・55。昨年5月3日に3安打完封しても「あれはたまたま。今年はメンツも違う」と警戒する。竜打線の映像はすでに確認済みで「先頭を出さない。ピンチで長打のある中軸に回さないように」と注意点