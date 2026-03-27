プロ野球は27日、セ・パ両リーグが開幕し、計6試合が行われる。広島は、本拠地マツダスタジアムで中日を迎え撃つ。「1番・中堅」で先発予定のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）は「無死二塁の状況をつくるのが一番」と1番打者の理想像を掲げ、体現を期した。同3位・勝田成内野手（22＝近大）と新人2人が開幕スタメンに名を連ねれば球団初。同2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）、同5位・赤木晴哉投手（22＝佛教大）も含め、4