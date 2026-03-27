前日会見に臨んだ中日の井上監督は、相手開幕投手・床田について「打ち崩すことが難しい投手」と警戒を強めた。昨年5月3日に3安打完封されるなど、中日戦で通算15試合6勝4敗、防御率2・33を誇る難敵攻略へ「受け身にならずにいきたい」と抱負。報道陣から開幕前の験担ぎを問われると、「朝から、お好み焼きを食べるわけにいかんけど、もみじまんじゅうはいけるか。いいスタートを切れるように」と広島銘菓をたいらげて開幕ダッ