【ニューヨーク＝木瀬武】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４６９・３８ドル安の４万５９６０・１１ドルだった。値下がりは２日ぶり。米国とイランの停戦交渉が難航するとの警戒が広がり、エネルギーを除く業種で売りが優勢となった。原油価格が上昇したことも相場を押し下げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５２１・７５ポイント安の２万１４０８・０８だった。