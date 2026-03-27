中日の新助っ人・サノーが全試合出場に意欲を示した。「目標は毎日試合に出ること。ケガのないようにやっていく」メジャー通算164本塁打を誇る右の長距離砲で、課題の得点力不足解消の起爆剤として期待がかかる。きょう27日の広島との開幕戦（マツダ）で対戦する床田について「映像で、パワーヒッターに対してどう投げてくるかを見た。それ（本塁打）が出れば一番いいが、一戦一戦勝てるように」と慎重に言葉を選びつつ意気