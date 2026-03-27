車中泊やキャンプの拠点に！ホンダ軽バン「N-VAN」が一部改良。野外で遊び尽くせる特別仕様車へ、新たにターボモデルを追加ホンダは2026年3月19日、軽商用バン「N-VAN」の一部改良を発表し、翌20日に発売しました。N-VANは、助手席側のピラーレス構造による大開口部と低床設計を特徴としており、商用からホビー用途まで対応するモデルです。 【画像】超カッコいい！ これが新型「N-VAN」です！（30枚以上）今回の一部改良で