英国遠征中のサッカー日本代表は28日、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。MF佐野海舟（25＝マインツ）、航大（22＝NEC）の兄弟がボランチと左シャドーの位置で、初めて同時先発する可能性が出てきた。主力の兄・海舟はW杯メンバー入りが有力だが、代表経験の浅い弟・航大は当落線上の立場。日本史上初の兄弟W杯出場へのアピールの舞台となる。航大は国際Aマッチ出場が1試合だけ。25年6月10日のインドネシア戦で