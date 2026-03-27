巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）が開幕１軍入りを決めた。オープン戦は７試合に救援登板し防御率０・００と猛アピールに成功。東京Ｄでの開幕前日練習に参加し「ここからが勝負なので、通過点ですね」と無失点継続を誓った。１軍スタートは日本ハム時代の２４年以来２年ぶり。育成契約だった昨秋から好調をキープし続けており「フォーム自体を変えているわけでもない。持っている球種をどれだけ極められるか。パ・リーグ