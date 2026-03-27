NY株式26日（NY時間14:11）（日本時間03:11） ダウ平均46002.73（-426.76-0.92%） ナスダック21482.97（-446.86-2.04%） CME日経平均先物52355（大証終比：-865-1.65%） 欧州株式26日終値 英FT100 9972.17（-134.67-1.33%） 独DAX 22612.97（-344.11-1.50%） 仏CAC40 7769.31（-77.24-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.976（+0.090） 10年債 4.416（+0.083） 30年債 4.94