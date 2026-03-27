ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは下げ渋っているものの、１．１５ドル台前半と本日安値圏での推移となっている。 先ほどラガルドＥＣＢ総裁のインタビューが伝わり、中東紛争の影響評価における過度な楽観を警戒する必要があると警告した。総裁は、エネルギーインフラの破壊を踏まえ、現在直面しているのは現実のショックであり、現時点で想像できる以上のものかもしれないと指摘。 金融市場の反