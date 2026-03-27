NY株式26日（NY時間15:05）（日本時間04:05） ダウ平均45991.05（-438.44-0.94%） ナスダック21473.37（-456.46-2.08%） CME日経平均先物52440（大証終比：-780-1.49%） 欧州株式26日終値 英FT100 9972.17（-134.67-1.33%） 独DAX 22612.97（-344.11-1.50%） 仏CAC40 7769.31（-77.24-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.984（+0.099） 10年債 4.408（+0.076） 30年債 4.92