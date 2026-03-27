【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（3月21日週）21:30 結果21.0万人 予想21.0万人前回20.5万人 【発言・ニュース】 ＊米７年債入札結果 最高落札利回り4.255％（WI：4.247％） 応札倍率2.43倍（前回：2.50倍） ＊トランプ大統領 ・イランの方が合意を求めて懇願している。私ではない。 ・イランと合意を結ぶ意思があるかは分からない。 ・イランは４週間前に合意を結ぶべき