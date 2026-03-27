先ほどからドルが急速に下落しており、ドル円は一時１５９．４０円付近まで下落。トランプ大統領がイランのエネルギー施設への攻撃までの期限を米東部時間４月６日午後８時に延長すると伝わった。 USD/JPY159.60EUR/USD1.1547GBP/USD1.3348 MINKABU PRESS編集部野沢卓美