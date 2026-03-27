NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4409.00（-176.50-3.85%） 金６月限は急反落。時間外取引は、有事のドル買いが続いたことや原油高を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、イランが米国の１５項目の停戦提案を拒否したことを受けて戻りを売られた。 MINKABU PRESS