視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ ©️ABCテレビ 真栄田賢探偵の調査した『「瞬間うんこ法」を発明した！』は、神奈川県の女子大学生（22）から。私は小さい頃から、ひどい便秘に悩まされ