旧村上ファンド系の投資グループは２６日、フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）に対し、不動産事業を３５００億円で買い取る意向を表明したと明らかにした。同グループはフジＨＤに対し、不動産事業の再編を求めていた。フジＨＤは不動産事業の売却も視野に入れているが、交渉の行方は不透明だ。旧村上ファンドを率いた村上世彰氏の長女・野村絢氏らが連名で発表した。フジＨＤの不動産事業にはサンケイビルなどが含まれ