多くのファンが詰めかけたみずほペイペイドーム＝2025年10月プロ野球は27日、セ、パ両リーグ計6試合がナイターで行われて開幕する。昨季5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクは本拠地みずほペイペイドームに日本ハムを迎え、リーグ3連覇に向けてスタートする。サブロー新監督が率いるロッテはZOZOマリンスタジアムで西武、オリックスは京セラドーム大阪で楽天と対戦する。昨季のセ・リーグ覇者、阪神は東京ドームで巨人とぶ